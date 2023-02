Ziel ist das Halbfinale, aber es wird verdammt schwer

RHC Wolfurt trifft im Schweizer Pokal auf den Meister Diessbach.

Abseits vom Ligaalltag ist der Raiffeisen RHC Wolfurt im Cup-Viertelfinale gefordert. Und da bekommen es die Hofsteiger am Samstagabend mit niemand geringerem als dem amtierenden Meister zu tun. Der RHC Diessbach ist aktuell in der NLA als Tabellendritter auf Play-Off-Kurs, mit Spielmacher Pascal Kiessling ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Seeländer, der von talentierten Eigengewächsen wie die Dysli-Brüder umgeben ist. Für Kapitän Aurel Zehrer und seine Mannen eine schwere Aufgabe, die aber Motivation gibt, denn bei einem Sieg wären die Wolfurter zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für das Final-Four-Turnier qualifiziert.