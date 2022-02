Ziel in zwei Jahren erreicht: 50.000 Euro Spende für Netz für Kinder

In Anwesenheit von vielen Prominenten wurde der Scheck von Quadro Ernst an den Verein Netz für Kinder übergeben.

RANKWEIL. In nur dreißig Monaten wurde das gesteckte Ziel erreicht. Die Rede ist von einer Spendensumme von 50.000 Euro für den Verein Netz für Kinder. Der Feldkircher Quadro Ernst alias Ernst Robol hat nun in einem mehr als gebührenden Rahmen mit vielen Prominenten aus Politik und Wirtschaft die noch fehlende Summe von 1785 Euro in Form eines Scheck an Netz für Kinder überreicht. Größter Sponsor der letzten Scheckübergabe war die Firma Rauch Fruchtsäfte mit 500 Euro, der Rest der Spendensumme waren mehrere private Unterstützer. Schon in der geraumen Zeit davor hat Quadro Ernst 48.215 Euro an Spendengelder für den Verein Netz für Kinder gesammelt und längst übergeben. „Eine faszinierende Spendensumme ist in so kurzer Zeit zustande gekommen. Einfach nur ein Riesenkompliment an dich für deine großartige ehrenamtliche Tätigkeit. Hoffentlich bleibst du uns noch lange in solcher Form erhalten. Du hast in den letzten Jahren stets eine Ente bei dir mit gehabt“, richtet Conny Amann von Verein Netz für Kinder dem Initiator Quadro Ernst einen großen Dank. Sie hat Quadro Ernst einen Schutzengel und eine Pflanze für sein Schaffen übergeben. „Ein schönes Event im Rankweiler Hof für einen sehr guten Zweck. Dank an Quadro Ernst für sein unglaubliches Engagement für diese Institution“, fand FPÖ-Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder aus Feldkirch nur lobende Worte. Eine große Schar von Prominenten an Gratulanten ließ sich dieses historische Event im Garten vom Rankweiler Hof nicht entgehen. So wurden Ex-Landeshauptmann Herbert Sausgruber mit Ehefrau und Promotorin Ilga Sausgruber, der ehemalige Vizekanzler und Ex-Landesstatthalter Hubert Gorbach, FPÖ-Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder, Netz für Kinder Mitbegründer Franz Abbrederis, Conny Amann vom Netz für Kinder, Bauleiter Peter Berchtold, Christine und Elmar Sonderegger, Inhaber Fabian Sturn von Metalltechnik MS, Altes Kino „Legende“ Armin Wille und die Geschäftsführer Roland und Martina Vith vom Rankweiler Hof gesehen. Im Smalltalk wurde noch lange über den Verein Netz für Kinder und deren besondere Glanzleistungen von ehrenamtlichen Mitarbeitern diskutiert. Natürlich gab es seitens von Quadro Ernst auch noch die passende musikalische Umrahmung dazu. VN-TK