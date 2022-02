Ziel: 3000 Schüler zur Ballspiel-Challenge animieren

Die beliebte Ballspielchallenge geht ab 7. März 2022 in die nächste Runde. Sämtliche Vorarlberger Volksschüler*innen sind aufgerufen, verschiedene Balltricks zu üben und die Übungsfortschritte per Video festzuhalten. Für die Gewinner liegen tolle Preise bereit.

„Das Schöne an den Challenges ist, dass sich Schüler*innen gegenseitig animieren, mitzumachen und sich zu verbessern“, so Conny Berchtold. Wenn einige davon anschließend Sport in ihren Alltag integrieren und regelmäßig dranbleiben, haben die Kooperationspartner ihr Ziel erreicht.