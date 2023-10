Ziegenausstellung 2023 in Andelsbuch: Markt mit regionaler Vielfalt und kulinarischem Genuss

Am 26. Oktober 2023 zwischen 9 und 18 Uhr, erwartet Andelsbuch im Bregenzerwald ein aufregendes Ereignis: Die allseits beliebte Ziegenausstellung, auch bekannt als "Goaßamarkt", öffnet ihre Tore. Dieses jährliche Fest lockt nicht nur Tierliebhaber, sondern auch Feinschmecker und Kunsthandwerksfans aus verschiedenen Regionen an.

Andelsbuch, ein malerisches Fleckchen Vorarlbergs, wird jedes Jahr am 26. Oktober zur Heimat von Norikern, Ziegen und Schafen, die sich bei der "Goaßusstellung" von ihrer besten Seite zeigen. Dieses Jahr markiert eine besondere Premiere, da die Schafe nach ihrem erfolgreichen Debüt im Jahr 2019 erneut dabei sind.

Ein Markt mit regionaler Vielfalt

Die eigentliche Attraktion dieses Großereignisses ist jedoch der bunte Markt, der über 100 Stände beherbergt. Hier liegt der Fokus auf Regionalität, und zahlreiche Marktfahrer:Innen aus dem Bregenzerwald und Vorarlberg bringen ihre einzigartigen Produkte mit. Ein Großteil dieser Marktstände betritt Andelsbuch erstmals, und ihr Angebot ist äußerst vielfältig. Von kulinarischen Köstlichkeiten und landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis hin zu Nähartikeln, Kunsthandwerk und traditionell gefertigten Alphörnern – die Auswahl ist schier endlos. Besonders hervorzuheben sind auch die selbst gebastelten Karten von der Lebenshilfe, die Einblicke in die kreative Vielfalt der Region bieten.

Kulinarischer Genuss und Gemeinschaftsgeist

Neben dem Einkaufsvergnügen bietet die Veranstaltung eine Fülle an kulinarischen Genüssen. Die heimischen Gastronomiebetriebe und Vereine aus Andelsbuch sorgen für das leibliche Wohl der Besucher:Innen. Der Gemeindehausplatz wird vom Kirchenchor und der Funkenzunft kulinarisch verwöhnt, während die Feuerwehr und der Fußballclub sich um die Bewirtung auf dem Vorplatz des Vereinshauses kümmern. Hier spürt man den Gemeinschaftsgeist, der diesen Nationalfeiertag so besonders macht.

Umweltfreundliche Anreise

Damit die An- und Abreise so bequem wie möglich vonstattengeht, steht eine umweltfreundliche Anreiseoption zur Verfügung. Gemeinsam mit der Postbus AG wurde ein attraktives Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln geschaffen. Verstärkerbusse im Linienverkehr der Linien 840/850 sind verfügbar, um Besucher:Innen aus Dornbirn, Hittisau und Schoppernau bequem zum Marktgeschehen zu bringen.