ZiB2-Interview: Blümel über Hass-Postings und eine Klarnamenpflicht

Wien. Wie im realen Leben soll es auch online die Möglichkeit bestehen, jemanden zu identifizieren. Medienminister Gernot Blümel sprach im ZiB2-Interview über die Pläne der Regierung.

Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) hat die Regierungspläne zur Registrierungspflicht für Nutzer von Online-Foren am Mittwoch verteidigt. Was in der analogen Welt strafbar sei, sei auch im digitalen Raum verboten. Daher müsse die Identifizierbarkeit gegeben sein, damit Personen, die widerrechtliche Handlungen setzen, ausforschbar seien, so Blümel im Pressefoyer nach dem Ministerrat.