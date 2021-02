Zeugenaufruf: Täter stahlen Geld aus Pkw in Mäder

In der Nacht auf Montag wurde aus einem unversperrten Fahrzeug in Mäder eine geringe Menge Bargeld gesetohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich in der Nacht Montag zwischen 23.57 Uhr und 00.30 Uhr in Mäder in die Ulimahdstraße. Dort betätigten die Täter bei mehreren Pkw die Türgriffe um festzustellen, ob die Fahrzeuge unversperrt sind. Aus einem der unversperrten Pkw stahl die Täterschaft eine geringe Menge Bargeld.