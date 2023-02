Zeugenaufruf: Snowboarder verletzte sich bei Kollision schwer

Eine schwere Handverletzung zog sich ein 19-Jähriger bei einem Zusammenstoß auf einer Damülser Piste zu.

Ein 19-jähriger Snowboarder fuhr am Donnerstag gegen 11.10 Uhr im Schigebiet Damüls auf der Piste 14 von der Bergstation Hohe Wacht in Richtung Talstation Hohe Wacht ab. Unmittelbar nach dem Passieren der Hinterargenalpe kam es in einem nur ca. fünf Meter schmalen Abschnitt zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Schifahrer. Der 19-Jährige kam dabei zu Sturz und zog sich eine schwere Verletzung an der Hand zu. Der unbekannte Schifahrer blieb stehen, half dem Verletzten und blieb auch bis zum Eintreffen der Pistenrettung vor Ort. Ein Austausch der Daten erfolgte jedoch nicht. Der Unbekannte wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bezau in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bezau, Tel. +43 (0) 59 133 8123