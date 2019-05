Zeugenaufruf: Radfahrerin von Pkw abgedrängt

Rankweil - Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Rankweil verunfallt. Ein Pkw soll sie abgedrängt haben.

Am Dienstag, den 21.05.2019, gegen 07.20 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit dem Fahrrad auf der Montfortstraße in Rankweil aus Richtung Sulz kommend gerade aus über den dortigen Kreisverkehr in die Bifangstraße. Während der Fahrt wurde sie angeblich von einem nachkommenden Pkw, mittelgroß, Farbe grün, nach rechts abgedrängt. Als sie daraufhin ausweichen wollte und über die Gehsteigkante fuhr kam sie zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.