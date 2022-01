Zeugenaufruf nach Skiunfällen

Nach zwei Skiunfällen am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Beteiligten.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger Skifahrer aus Deutschland im Skigebiet Warth-Schröcken auf der Piste Nr. 354 (Name: Schöniplätz) talwärts. Dabei kollidierte er mit einem ebenfalls talwärts fahrenden Skifahrer, kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen (Rippenbrüche) zu.

Skiunfall in Zürs

Am 27.01.2022 gegen 11.40 Uhr fuhr ein 78-jähriger englischer Staatsangehöriger mit Skiern im Skigebiet Zürs, von der Trittkopf-Bergstation kommend, auf der Piste Nr. 134 in Richtung Talstation. Dabei kollidierte er mit einem ebenfalls talwärts fahrenden Skifahrer, kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und im Rückenbereich zu. Nachdem sich der unbekannte Skifahrer noch kurz um den bewusstlosen Verletzten gekümmert hatte, setzte er die Fahrt fort. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber Gallus3 in das KH Zams eingeliefert.