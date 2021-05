Zeugenaufruf nach Mopedsturz in Hohenems

Am Donnerstag kam es in der Oberen Sackstraße zu einem Mopedsturz, bei dem eine 16-jährige Lenkerin verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem Lenker eines Pkw und bittet allfällige Zeugen sich zu melden.

Eine 16-jährige Mopedlenkerin fuhr am Donnerstag, 20. Mai, gegen 18.30 Uhr, auf der Oberen Sackstraße in Hohenems in Richtung Schollenstraße. Kurz bevor sie bei der Kreuzung war, bog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Schollenstraße rechts in die Obere Sackstraße ein. Als die Mopedlenkerin den Pkw sah, erschrak sie, bremste und der Vorderreifen rutschte weg.