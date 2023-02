Zeugenaufruf: Alpinunfall in Damüls

Bei einem Skiunfall am Freitagvormittag in Damüls erlitt ein 69-Jähriger schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag gegen 10:30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Skifahrer auf der Piste Nr. 15 (blau) von der Ragazer Bergstation in Richtung Talstation. Bei einer Pistenverengung kurz vor der Talstation Ragaz schnitt ihm ein unbekannter Skifahrer den Weg ab, wodurch der 69-Jährige nach rechts ausweichen musste und über den rechten Pistenrand hinaus in eine ca. vier Meter tiefe Wanne fuhr und folglich zu Sturz kam. Es ist unklar, ob der unbekannte Skifahrer den Unfall bemerkte. Der Verunfallte wurde mittels Tau aus dem Graben geborgen und vom Hubschrauber GALLUS 2 ins Krankenhaus Dornbirn geflogen. Er erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Allfällige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Bezau zu melden.

Polizeiinspektion Bezau, Tel. +43 (0) 59 133 8123