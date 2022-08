Zeugen gesucht: Moped-Unfall in Wolfurt

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 55-Jähriger beim Sturz mit dem Motorrad verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mittwochnacht gegen 23:50 Uhr wurde die Polizeistreife Wolfurt zu einem Mopedsturz in der Lauteracherstraße beordert. Beim Eintreffen der Streife konnte an der Ecke Lauteracher Straße-Schmerzenbildstraße ein 55-jähriger Mann am Boden liegend angetroffen werden, welcher bereits durch den Notarzt erstversorgt wurde.