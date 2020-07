Zeugen gesucht: 11-Jähriger von Wohnmobil abgedrängt?

An dieser Stelle der Silbertalerstraße (Straßenkilometer 6,28) hat sich der Unfall ereignet.

An dieser Stelle der Silbertalerstraße (Straßenkilometer 6,28) hat sich der Unfall ereignet. ©Screenshot Google Maps

An dieser Stelle der Silbertalerstraße (Straßenkilometer 6,28) hat sich der Unfall ereignet. ©Screenshot Google Maps

Laut Polizei fuhr am vergangenen Samstag ein Wohnmobil im Silbertal vermutlich so knapp an einem 11-jährigen Radfahrer vorbei, dass dieser zu Sturz kam.

Am Samstag, den 25.07.2020, gegen 16.30 Uhr fuhr ein 11-jähriger Junge mit dem Fahrrad auf der Silbertalstraße in Richtung Schruns. Auf Höhe Straßenkilometer 6,28 überholte ihn ein schwarzes Wohnmobil mit deutschem Kennzeichen. Dabei unterschritt das Wohnmobil vermutlich den Seitenabstand, sodass der Junge nach rechts auswich, den Randstein berührte und dadurch stürzte.

Zeugenaufruf

Er wurde dabei leicht verletzt. Das Wohnmobil habe kurz angehalten, aber ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, die Fahrt fortgesetzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schruns ( Tel. +43 (0) 59 133 8107 ) in Verbindung zu setzen.