Zeugen belasten Ex-ÖSV-Arzt: Doping-Razzia in Bayern

Nach der Blutdoping-Affäre um einen deutschen Mediziner aus Erfurt ist ein weiterer deutscher Arzt wegen angeblicher Doping-Machenschaften ins Visier der Behörden geraten. Deutsche Behörden haben laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Hausdurchsuchung bei Ulrich H. in Bayern durchgeführt. Zeugen belasten den früheren ÖSV-Teamarzt.

Geständige Dopingsünder belasten den Arzt

Teil der "Operation Aderlass"

Die Hausdurchsuchung in Bayern ist ein Teil des Ermittlungskomplexes "Operation Aderlass", den die Tiroler Dopingfahnder gemeinsam mit ihren Kollegen von der Münchner Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft vorantreiben. Losgetreten hatte die Lawine der österreichische Skilangläufer Johannes Dürr - der auch im neuen Fall eine Rolle spielt. Dürr war bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi mit EPO überführt worden. Nach einer zweijährigen Sperre und einem versuchten Comeback hatte der weiterhin dopende Dürr Ende 2018 den Behörden die Beweg- und Hintergründe seines Vergehens offengelegt.

Es folgten Untersuchungen und Überwachungen durch die Behörden und eine Großrazzia während der Nordischen Ski-WM im Februar in Seefeld. Dabei wurden fünf Skilangläufer, unter ihnen die Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf, festgenommen und gestanden verbotenes Blutdoping. Als Kopf der Affäre, in die mindestens 21 Sportler verwickelt sein sollen, gilt der Erfurter Arzt Mark S. Er sitzt seitdem in Deutschland in Untersuchungshaft.