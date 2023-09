Zerstückel-Killer muss Mord für Polizei rekonstruieren

Ein schockierender Fall erschüttert Thailand: Ein spanischer Influencer gesteht den Mord an seinem Liebhaber und muss nun vor der Polizei in einer verstörenden Rekonstruktion zeigen, wie er das grausame Verbrechen begangen hat.

Nach einem grausamen Mord in Thailand muss der 29-jährige spanische Influencer Daniel S. den thailändischen Ermittlern zu zeigen, wie er seinen Liebhaber getötet und anschließend zerstückelt hatte. In seinen schockierenden Aussagen berichtete er, wie er das Opfer in die Dusche gelegt und begonnen hatte, es zu zerstückeln. Die Rekonstruktion wurde im spanischen Fernsehen ausgestrahlt und zeigt den Spanier am Tatort, wo er angeblich die Leichenteile seines Opfers in Plastiksäcken entsorgte.