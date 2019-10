Kirchenfest in der Basilika Maria Bildstein brachte Menschen aus dem Dekanat Bregenz zusammen.

Das „Krönungsfest“ Anfang Oktober hat in der Pfarrgemeinde Bildstein lange Tradition. Ein Jahr nach der Basilika-Ernennung der Wallfahrtskirche Maria Bildstein verwirklichte der Pfarrgemeinderat die Idee einer Sternwanderung. „Unter dem Motto `Zemm sto, zemm go´ pilgerten rund 65 Personen aus 13 Pfarreien aus dem Dekanat Bregenz nach Bildstein. „Bei uns angekommen, wurde die trotz Regen fröhlich gestimmte Gruppe mit einer warmen Suppe empfangen, bevor gemeinsam der Segensgottesdienst gefeiert wurde. Auch muslimische Frauen, begleitet von Aglaia Poscher-Mika, nahmen an der Feier teil. Die Organisatorinnen Hermine Feurstein, Silvia Boch und Melitta Böhler durften sich zu recht über die gelungene Pilgerwanderung freuen“, erzählt Pfarrer Paul Burtscher sichtlich stolz.

Die Vigilfeier mit Jugendseelsorger Fabian Jochum und der Jungen Kirche Vorarlberg am Samstagabend stand im Zeichen der Themen Geborgenheit, Gemeinschaft, in Beziehung gehen, Wärme und Frieden. Gänsehautstimmung verbreitete dabei der wunderschöne Gesang des Jugendchores „Da Capo“ aus dem Bregenzerwald. Am Sonntag wurde der vom Kirchenchor Wolfurt musikalisch umrahmte Festgottesdienst durch Bischof Benno Elbs zelebriert. In seiner Predigt betonte das Oberhaupt der Vorarlberger Kirchengemeinden die Bedeutung der Werte Dankbarkeit, Achtsamkeit und Vertrauen. Bevor sich die Bevölkerung zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrsaal traf, spielte der Musikverein Bildstein zur Agape auf. Mit der Marienfeier und der vom Bischof durchgeführten Marienweihe fand das Wallfahrtsfest einen würdigen Abschluss.