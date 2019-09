Wallfahrtsfest in der Basilika Maria Bildstein mit abwechslungsreichem Programm.

Landauf, landab ist das seit vielen Jahrzehnten gefeierte „Krönungsfest“ Anfang Oktober ein wichtiges Datum im kirchlichen Jahresprogramm der Pfarrgemeinde Bildstein und der Diözese. „Dieses Jahr startet die zweitägige Feier am kommenden Samstag mit einer Sternwanderung, an der Pilger aus 13 verschiedenen Pfarrgemeinden zu unserer im Vorjahr zur Basilika erhobenen Kirche wandern“, freut sich Pfarrer Paul Burtscher. Unter dem Motto „Zemm sto, zemm go“ soll hierbei um die Mittagszeit betend und gehend das neue Arbeitsjahr der Pfarren unter den Segen Gottes gestellt und um 14 Uhr mit einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst zelebriert werden. Ein weiterer Höhepunkt am Samstag ist die sogenannte „Vigilfeier“, bei der sich hunderte Jugendliche zum abendlichen, vom Bregenzerwälder Jugendchor Da Capo umrahmten Gottesdienst in der Basilika treffen.