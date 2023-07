Zemm Session Auftakt war ein großer Publikumsmagnet

Rankweils Gastronomiebetriebe luden die vielen Gäste zu kulinarischen Köstlichkeiten und Livemusik in die Gastgärten ein.

RANKWEIL. Es hat schon eine große Tradition. Mehrere Rankweiler Gastronomiebetriebe, federführend bei der Gründung von Zemm Session waren Gasthof Mohren Geschäftsführer Marcel Herburger und Rankweiler Hof „Boss“ Roland Vith in Zusammenarbeit mit Erlebnis Rankweil Geschäftsführerin Caroline Frei, laden im Sommer die Bevölkerung und die zahlreichen Urlaubsgäste aus dem In- und Ausland in die wunderschönen Rankweiler Gastgärten zum Verweilen ein. Die Wirtefamilien vom Mohren, Hof, Schäfle, Hörnlingen, Taube, Freschen und Sternbräu knüpfen bei alten Verbindungen an und beschreiten gemeinsam neue Wege. Gemeinsam haben sie sich darauf verständigt, das gastfreundliche Ambiente und die spezielle Atmosphäre plus die kulinarischen Schmankerln auszubauen und gastronomisch kulturelle Impulse zu setzen. Die besondere Vielfalt und die Qualität der Rankweiler Gastronomiebetriebe ist deutlich sichtbar und richtungsweisend für die hoffnungsvolle Zukunft. Dabei wird den vielen Besuchern aus Nah und Fern neben den kulinarischen Köstlichkeiten auch Livemusik von vorwiegend Vorarlberger Tanzgruppen präsentiert. Zum Auftakt kamen die Menschen im Rankweiler Hof, Gasthof Mohren, Gasthof Taube und im Sternbrau Muntlix voll auf ihre Kosten. Im Rankweiler Hof sorgte die Band „Wurlitzer West“ für beste Unterhaltung, im Mohrenschopf glänzte das Duo Montaphonic mit musikalischem Auftritt und in der Taube gab es ebenfalls wundervolle Klänge einer Band. Der Auftakt war schon ein Publikumsmagnet und in den nächsten Wochen stehen weitere Events im Rahmen von Zemm Session auf dem Programm.VN-TK