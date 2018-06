„Zeltdorf“ am Fuße des Hausbergs

Rege Bautätigkeit gibt es derzeit in der Kleingemeinde. Für das Bezirksmusikfest wird eine beachtliche Infrastruktur errichtet.

Ordentlich Umtrieb herrscht seit rund 10 Tagen im Bucher Ortszentrum. Damit das 150-jährige Bestehen des Musikvereins vom 5.-8. Juli gebührend gefeiert werden kann, war bis Dato eine schweißtreibende Arbeit nötig. „Wenn man 3.500 Quadratmeter Festinfrastruktur errichtet müssen die einzelnen Arbeitsschritte genau koordiniert werden“, erklärt Erich Eberle, der auch diesmal als Bauchef fungiert. Für ihn ist es schon das vierte Fest in dieser Funktion. Vor Ort, teils mit schwerem Gerät ist aber auch Norbert Steurer, der als rechte Hand des Ressortleiters ordentlich anpackt. Die beachtliche Dimension der Anlage bedingt aber auch den Einsatz von rund 25 weiteren Vereinsmitgliedern und Helfern, unter der Anleitung des Zeltverleihers. So entstand bislang bei größtenteils guter Witterung Stück für Stück das „Zeltdorf“ am Fuße des Bucher Hausbergs.