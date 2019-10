Zeitumstellung: Diese Züge bleiben eine Stunde stehen

Rund 4.000 ÖBB Uhren werden eine Stunde angehalten. Während dieser Stunde bleiben auch 22 Nachtreisezüge stehen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. – 27. Oktober, ist es wieder soweit: Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Denn wie jedes Jahr beginnt um 3.00 Uhr morgens in Österreich die Winterzeit.

Auswirkung auf den Bahnbetrieb

Welche Züge sind zu der Zeit unterwegs?

Die meisten ÖBB-Uhren im Kundenbereich werden in Niederösterreich, der Steiermark, in Oberösterreich und Wien umgestellt. Das Bundesland mit der geringsten Anzahl an Uhren ist das Burgenland. In Vorarlberg werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 196 Uhren umgestellt.