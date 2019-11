Zeitreisen: Hat Greta schon einmal gelebt?

Rätsel um 120 Jahre altes Foto: Ist Greta Thunberg eine Zeitreisende?

Das Netz steht Kopf: Ist Greta Thunberg eine Zeitreisende? In Washington ist ein 120 Jahre altes Bild mit einem Mädchen aufgetaucht, das Thunberg verblüffend ähnlich sieht. Ist eine Photoshop-Montage oder einfach nur Zufall? Diese Fragen stellen sich jetzt die Menschen in den Sozialen Netzwerken.

Greta Thunberg wird von der aktuellen Diskussion jedenfalls wenig mitbekommen. Sie ist derzeit auf dem Atlantik unterwegs und auf dem Weg zur Klimakonferenz in Madrid. Thunberg will bei der Konferenz und bei einem großen Klimaprotest in der spanischen Hauptstadt am 6. Dezember dabei sein. Sie wird Anfang Dezember in Lissabon erwartet, von wo aus sie sich dann auf den Weg nach Madrid macht.