Zeitenwende, Veränderung und der "Pride-Monat" Juni

Am Donnerstag sind der Friedensforscher Dr. Thomas Roithner und Emanuel Wiehl von CSD Pride Vorarlberg zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Der Friedensforscher und Dozent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien Dr. Thomas Roithner hält am Donnerstag ab 19:30 Uhr im Bildungshaus Batschuns einen Vortrag mit dem Titel "Pistole, Panzer, Pandemie". In "Vorarlberg LIVE" spricht der Experte aber auch über die vergangenen Monate der Zeitenwende und was sich auf europäischem Boden seit Kriegsbeginn in der Ukraine alles verändert hat – und möglicherweise noch verändern wird.

Der Monat Juni steht weltweit ganz im Zeichen des Regenbogens. Denn der sogenannte "Pride Month" wird jährlich im Juni in Erinnerung an den Stonewall-Aufstand in New York am 28. Juni 1969 begangen, bei dem sich queere Menschen gegen diskriminierende Behandlung durch die Polizei gewehrt haben. In Vorarlberg wird passend dazu die CSD Pride Vorarlberg von 2. bis 4. Juni in Bregenz gefeiert. Emanuel Wiehl ist Obperson der Bewegung im Ländle und sagt: "Vielfalt schafft einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft und bereichert die Region."