ZEIT-Fenster für mich und……?

Miteinander auf Weihnachten einstimmen konnten wir uns an diesem Adventabend bei der Familienkapelle in Fraxern

Ein großes DANKE an Andrea Hartmann und Lorena Mathes für die so schöne musikalische Umrahmung, die trotz strömendem Regen Weihnachtsstimmung aufkommen ließ. Eindrücke einer Besucherin der Adventfeier. Das Adventfester von Carmen in der Familienkapelle zum Thema: