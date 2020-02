Zeig Farbe im Heimspiel gegen Kitzbühel

Die Wälder entführen am Donnerstag einen Punkt von den Fassa Falcons. Keine 48 Stunden später findet bereits das Westduell gegen Kitzbühel statt, welches unter dem Motto „ Zeig Farbe – hilf mit und gewinne“ steht.

Das Spiel in Fassa startete für die Wälder denkbar ungünstig. Bereits nach 24 Sekunden konnten die Gastgeber durch Iori anschreiben. Zwei Minuten später wurde der Fehler aber wieder wettgemacht, Tobias Fender mit dem Ausgleich. Im zweiten Abschnitt stand Matthias Tschrepitsch quasi unter Dauerbeschuss, doch der Wälder Schlussmann ermöglichte seinem Team nicht nur im Spiel zu bleiben sondern sogar noch in Führung zu gehen. Panu Hyyppä nutzte einen Stellungsfehler von Zakharchenko zum 1:2 aus. (27.) Fassa kam noch vor der Eisreinigung zurück, Schiavone servierte den gut 800 Zuschauern den Ausgleich. (38.) Im Schlussabschnitt gingen die Falken dann durch Eastman in Führung, (43.) ehe diese von Söder erst egalisiert (50.) und dann wieder zugunsten der Gäste gedreht wurde. (55.) Schließlich fehlten den Juurikkala Schützlingen 20 Sekunden um den Auswärtserfolg einzufahren. Die Hausherren bekamen ein Powerplay zugesprochen und Zakharchenko räumte seinen Platz für einen weiteren Feldspieler. Iori schlug Kapital aus dem ungleichen Kräfteverhältnis und glich mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend aus. In der Overtime konnte sich Fassa dann im Angriffsdrittel festsetzen und holte durch Marchetti den Zusatzpunkt. (64.)