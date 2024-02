„Zeig Farbe“ beim Heimspiel der Wälder

Am kommenden Samstag warten bei einer Verlosung tolle Preise auf die Eishockeyfans.

Andelsbuch, Dornbirn Im letzten Heimspiel der Masterround bekommt es der EC Bregenzerwald, bevor es im März in das Achtelfinal-Play-off geht, am kommenden Samstag, 24. Februar um 19.30 Uhr mit den Zeller Eisbären zu tun. Diese Partie steht unter besonderen Vorzeichen, gibt es doch bei einer Verlosung 50 tolle Preise im Gesamtwert von 15000 Euro zu gewinnen. Um 12 Euro sichert man sich nicht nur eine Eintrittskarte für die Partie, sondern auch Gutscheine und die Möglichkeit auf einen tollen Gewinn. Wer nämlich den Ausgang der „Zeig Farbe“-Begegnung beim Ticketkauf (grün – Sieg EC Bregenzerwald, weiß – Unentschieden nach 60 Minuten, schwarz – Sieg Zell am See) richtig vorhersagt, nimmt an der Verlosung teil. Natürlich kann man auch mehrere Tickets erwerben, um seine Gewinnchancen zu erhöhen. Zwei Euro pro Karte gehen an den Verein „Fescht healfa“, der Bedürftige im Bregenzerwald unterstützt.