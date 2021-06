Zeichen für Vielfalt und Toleranz vor dem Landhaus

Eine Woche lang werden anlässlich der Pride Week die Lichtsäulen auf dem Vorplatz des Landhauses in Bregenz in den Regenbogenfarben leuchten.

Anlässlich der heute (Montag, 21. Juni) startenden Pride Week lud Landesrätin Katharina Wiesflecker die Gleichstellungssprecher:innen der Landtagsfraktionen sowie Vertreter:innen der LGBTIG-Community zu einem Empfang vor dem Landhaus. Als Bekenntnis der Landesregierung gegen jede Form der sexuellen Diskriminierung wurden die Lichtsäulen auf dem Landhausvorplatz in den Regenbogenfarben illuminiert. „Die Säulen werden die ganze Woche lang als Zeichen für Vielfalt und Toleranz in unserer Gesellschaft den Platz beleuchten“, sagte Wiesflecker.

Im Monat Juni werden weltweit zahlreiche Veranstaltungen und Paraden im Zeichen der Regenbogenflagge durchgeführt, so auch in Vorarlberg, wo sich seit 2016 ein engagiertes Team mit der Organisation der Pride Week beschäftigt. „Ich möchte mich bei den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Vereine für ihr Engagement bedanken“, so Landesrätin Wiesflecker. „Besonders der Verein GoWest und das Team des CSD Bregenz leisten hier ehrenamtlich sehr viel, um für Gleichstellung und Anti-Diskriminierung zu kämpfen.“