Zehn Tote bei Busunglück nach Hochzeit in Australien

Tragisches Ende einer Hochzeitsfeier im australischen Hunter Valley: Auf dem Rückweg von dem Fest verunglückte ein Bus mit etwa 40 Gästen an Bord. Mindestens zehn Insassen kamen ums Leben, weitere 25 wurden teils schwer verletzt.

Der verheerende Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am späten Sonntagabend (Ortszeit) nahe der Ortschaft Greta im Bundesstaat New South Wales. Der Bus war bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr plötzlich zur Seite auf eine Leitplanke gestürzt. Der nur leicht verletzte Busfahrer wurde festgenommen und von den Behörden befragt.

"Grausam, traurig und so unfair"

"Dass ein so freudiger Tag an einem wunderschönen Ort mit so schrecklichen Verlusten an Menschenleben und Verletzungen endet, das ist grausam, traurig und so unfair", sagte Premierminister Anthony Albanese nach dem Unfall sichtlich bewegt vor Journalisten. "Menschen mieten für Hochzeiten einen Bus, gerade um die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten - das macht diese Tragödie noch unvorstellbarer." Ganz Australien bete für die Betroffenen.