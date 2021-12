Zehn Spiele gesperrt und eine 3000 Euro Geldstrafe

Zwei Spieler von Ice Hockeyclub Laibach erhielten wegen Rassismuss hohe Strafen aufgebrummt.

Tadej Cimzar und Miha Zajc von HK SZ Olimpija sind wegen rassistischer Gesten im Auswärtsspiel gegen den EC VSV am 28. Dezember sanktioniert worden. Die Rechtkommission der ICE Hockey League hat nach Durchsicht der vorliegenden Beweismittel gemäß den Disziplinarmaßnahmen Teil B, Nr. 2, 40 und 130 jeweils eine unbedingte Sperre für zehn Pflichtspiele sowie eine Geldstrafe in Höhe von jeweils EUR 3.000,00 ausgesprochen.



Die ICE Hockey League hat mit #UnitedByPassion eine klare Haltung eingenommen, die Respekt, Toleranz, Fairness und Teamgeist – sowohl am als auch abseits des Eises – in den Vordergrund rückt. Rassistisches Verhalten ist in jeglicher Hinsicht inakzeptabel und nicht tolerierbar.