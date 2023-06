Zehn Regeln für den richtigen Umgang mit Weidevieh

Wenn Mensch und Weidetier in den Bergen aufeinandertreffen, kann es zu heiklen Situationen kommen. Besondere Vorsicht gilt, wenn Hunde mit dabei sind.

Die beeindruckende Vorarlberger Berg- und Alplandschaft ist ein beliebtes Ziel für Wandernde. So sind an schönen Sommertagen viele Menschen zu den beliebten Plätzen in den Vorarlberger Bergen unterwegs. Die Alpsaison ist bereits angelaufen und auf den rund 500 Alpen verbringen fast 40.000 Kühe, Rinder, Schweine, Ziegen und Pferde, betreut von rund 1.000 Älplerinnen und Älplern, den Sommer.