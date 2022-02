Zehn Kaderspieler mit dem Coronavirus schon infiziert

Der Frühjahrsauftakt von dem Tabellenvierzehnten in der 2. Liga, dem FC Mohren Dornbirn steht höchstwahrscheinlich vor einer Absage. Es droht eine Spielverschiebung von dem Vierten SKU Amstetten und den Rothosen, welches am Samstag um 14.30 Uhr unter normalen Bedingungen angepfiffen werden hätte sollen. Demnach dürfte auch das Trainerdebüt von Muhammed Akagündüz (44) sich um zumindest eine Woche verschieben. „Aufgrund der gesundheitlichen Probleme in meiner Mannschaft würde eine Absage Sinn machen. Schade, dass gerade jetzt vor dem Start ins Frühjahr wir uns mit einer so schweren Situation abseits des Platzes herumschlagen müssen. Es könnte ja dann bei der sechsstündigen Busfahrt nach Oberösterreich und zurück und dann auch während dem Spiel zu weiteren Ansteckungen kommen. Ich hoffe im Sinne des Sport auf eine Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt“, so FCD-Neocoach Muhammed Akagündüz. Zehn Kaderspieler plus zwei Betreuer der Rothosen haben sich mit dem Coronavirus infiziert und sind nicht einsatzbereit. FC Dornbirn hat die Bundesliga erbeten um das Spiel in Amstetten zu verschieben, eine Entscheidung seitens der ÖFB-Bundesliga steht aber noch aus. Bereits am Freitag vormittag würde Dornbirn die Reise nach Amstetten antreten.