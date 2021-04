Zehn Corona-Intensivpatienten in Vorarlberg

Die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Vorarlberger Intensivstationen ist am Montag um einen Fall auf nunmehr zehn Patienten angestiegen.

Das Infektionsgeschehen blieb unterdessen unverändert hoch. Laut Dashboard des Landes gab es am Sonntag 129 Neuinfektionen, das war der dritthöchste Wert des heurigen Jahres. Bei gleichzeitig 45 Genesungen galten 1.328 Personen (plus 84) als Corona-positiv. Unverändert blieb die Zahl der Corona-Todesopfer (285).

17 Intensivbetten frei

In den Spitälern wurden am Montag insgesamt 33 Corona-Patienten stationär versorgt, es waren noch 17 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei. Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, vier weitere in Quarantäne.