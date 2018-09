Zehn Austrianer siegten in Alberschwende

Zweimal führten die Wälder, aber ein dezimiertes Austria Lustenau Amateure dreht die Partie

Zweimal geführt, aber am Ende reichte es für RLW-Absteiger Alberschwende zuhause gegen ein dezimiertes Austria Lustenau Amateure nicht einmal zu einem Punktgewinn. Während Alberschwende drei wichtige Zähler im Kampf um einen Startplatz für die Eliteliga verschenkte, untermauerte die zweite Garnitur der Grün-Weißen aus der Stickergemeinde ihren Spitzenplatz in der Vorarlbergliga. Für Alberschwende war es die erste Heimpleite, die Fohlentruppe der Austria Lustenau mit den Kaderspielern Gabryel Monteiro, Timo Friedrich und Christoph Kobleder angetreten, feierten den vierten Auswärtserfolg. Dabei musste das Team von Björn Gasser eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, weil der zweifache Torschütze Gabryel Monteiro von Schiri Amina Raschid wegen einer Unsportlichkeit ausgeschlossen wurde. „Drei Gegentore aus dem Nichts bekommen, die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Eine Vielzahl an Hochkarätern zudem noch ausgelassen“, so Alberschwende-Coach Goran Milovanovic. „Auswärts bei einer Topelf zu gewinnen, das macht doppelt Freude“, so Austria Lustenau Amateure-Trainer Björn Gasser. Grund zur Freude gibt es in Alberschwende trotzdem: Heute geben sich Tormann Julian Hinteregger und seine langjährige Freundin Julia das Jawort.