Zechprozess doch noch nicht beendet

Zweite Instanz entschied, dass weitere Gutachten eingeholt werden, Ersturteil wurde aufgehoben

2016 wandte sich eine Thurgauerin an das Bregenzer Institut für Fortpflanzungsmedizin. Sie wollte sich den Wunsch nach einem Kind erfüllen. Es gab zwei Versuche, die fehlschlugen, bei einem weiteren geriet sie mit der Klinik in Streit. Zum einen prangerte sie angebliche Dokumentationsschlampereien an, zum anderen eine Verwechslung und zum Dritten, forderte sie die Herausgabe von zwei befruchteten, tiefgefrorenen Eizellen, die sie beim Institut vermutete. Alle ihre Vorwürfe und Forderungen gingen nach dem Urteil der Erstinstanz ins Leere. Auch jene nach 10.000 Euro Entschädigung für psychisches Leid.