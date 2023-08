Zauber-Ballerei im Game-Test: Bei dieser Grafik-Bombe brennen die Augen!

Wie „Doom“ mit Dr. Strange: „Immortals of Aveum“ ist zauberhafte Pixel-Pyrotechnik.

(PC, XBX & PS5) Ego-Shooter mit Schießeisen gibt es wie Sand am Meer und in allen Geschmacksrichtungen. Electronic Arts wagt nun einen alternativen Genre-Ansatz: „Immortals of Aveum“ setzt auf ein Fantasy-Setting, in dem mit Magie statt mit Kugeln geschossen wird. Als einer der ersten großen Titel nutzt das Singleplayer-Spiel die neue Unreal Engine 5.1 und zaubert damit ein fulminantes Feuerwerk auf den Bildschirm, für das man besser die Augentropfen bereithält.