Zara erreicht als jüngster Mensch das Mount-Everest-Basecamp

Die vierjährige Zara hat am 7. Januar 2024 als jüngster Mensch das Basislager des Mount Everest erreicht. Die Reise führte sie und ihre Familie über 270 Kilometer.

Physische Herausforderungen

Ein Leben voller Herausforderungen

Zara, die im ländlichen Malaysia aufwuchs, wurde in einem Umfeld großgezogen, das ihre körperliche Ausdauer und Widerstandsfähigkeit förderte. Schon von klein auf unternahm sie tägliche Wanderungen, die oft mehrere Kilometer mit beträchtlichen Höhenunterschieden umfassten. Ihre Familie legte Wert darauf, die Kinder in Übereinstimmung mit den traditionellen Lebensweisen der lokalen Stämme zu erziehen. Zaras Bruder Saša teilte auf Instagram mit, dass Zara an kaltes Wasser gewöhnt ist, was ihr während der kalten Bedingungen in der Everest-Region zugutekam.