Zank im Büro des Gerichtsvorstehers

Landesgericht entschied, Voraussetzungen lagen nicht vor, keine Einweisung, keine Strafe.

Im März sucht ein 27-jähriger Montafoner den Bezirksgerichtsvorsteher in Bludenz auf. Nicht gezielt, sondern eher zufällig. Er will irgendwelche finanziellen Angelegenheiten erledigt haben, wirkt aber apathisch und „droht“ dem Richter schlussendlich mit dem Umbringen, falls er seinen Wünschen nicht nachkomme. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchter schwerer Nötigung und stellt wegen Unzurechnungsfähigkeit gleichzeitig einen Antrag auf Einweisung in eine entsprechende psychiatrische Anstalt.