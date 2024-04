Zahnarzt bohrt versehentlich Schraube in Gehirn von Patient

Ein Mann geht wegen Zahnschmerzen zum Zahnarzt. Kurz darauf muss er um sein Leben fürchten - denn während des Eingriffs rammt ihm der Arzt eine Schraube durch den Kieferknochen ins Gehirn.

Fabrikarbeiter Ramazan Yılmaz (40), Vater von zwei Kindern, sucht wegen starker Zahnschmerzen Hilfe in einer Privatklinik im türkischen Bursa. Der Zahnarzt muss zunächst lockere Zähne ziehen, da Yılmaz’ Knochenstruktur sehr dünn war. Er empfiehlt in einer zweiten Behandlung den Ersatz durch Implantate. „Der Arzt sagte mir, er sei seit 24 Jahren in diesem Beruf und ein Experte auf diesem Gebiet“, erzählt der Geschädigte der Zeitung Hurriyet. „Also haben wir ihm vertraut und ihm die Behandlung überlassen.“