Zahlreiche Touristen auf Vorarlbergs Skipisten verletzt

Fahrerflucht, Kollisionen und schwere Verletzungen: Die Rettungskräfte hatten am Mittwoch auf den Vorarlberger Skipisten allerhand zu tun.

Älterer Skifahrer verletzt

Um 11:30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Belgier im Skigebiet Golm auf der Piste talwärts, wurde kurz unterhalb des "Berghof Golm" von einem unbekannten Snowboarder erfasst, kam zu Sturz und zog sich Verletzungen im Rippenbereich und am linken Auge zu. Der oder die Snowboardfahrer/in setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Verletzte wurde in das LKH Bludenz gebracht. Allfällige Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schruns in Verbindung zu setzen.