Zahlreiche Tote bei Brand in russischem Café

Bei einem Brand in einem Café der russischen Stadt Kostroma sind am Samstag 15 Menschen ums Leben gekommen.

Fünf weitere seien leicht verletzt worden, sagte der Gouverneur der Region Kostroma, Sergej Sitnikow. Die Behörden teilten mit, das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen, nachdem eine Person anscheinend während eines Streits eine Leuchtpistole abgefeuert habe. Zuvor soll es dort schon zu einem Handgemenge gekommen sein. Die Feuerwehr konnte 250 Menschen in Sicherheit bringen.

Das Dach des Cafés stürzte während des Brandes ein, der eine Fläche von 3500 Quadratmetern erfasste. Nach etwa fünf Stunden war das Feuer gelöscht. Das Untersuchungskomitee, das in Russland für Ermittlungen bei schweren Verbrechen zuständig ist, teilte mit, die Person, die die Leuchtpistole abgefeuert habe, sei festgenommen worden. Auch ein führender Mitarbeiter des Cafés sei in Gewahrsam. Kostroma liegt rund 340 Kilometer nordöstlich von Moskau an der Wolga.