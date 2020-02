Zahlreiche Monster auf dem Krüppelball 2010

: Zahlreiche Gäste kamen toll verkleidet.um heurigen Krüppelball in die Otten Gravour.

Hohenems. Monster, also Ungeheuer jeder Art wie Zombies, Vampire etc., aber auch zahlreiche Gäste mit harmloseren Kostümierungen und phantasievollen Bemalungen füllten am vergangenen Freitagabend die Otten Gravour beim 12. Krüppelball.

Sabrina Nitz und Markus Ender, Vorstandsmitglieder des veranstaltenden Vereins „Reiz – Selbstbestimmt Leben“, die als Moderatoren durch den Abend führten, freuten sich über den großen Zuspruch, den der Krüppelball nach wie vor hat. Und dies, nachdem man vor zwei Jahren schon ans Aufhören gedacht hatte, weil die Organisation für das kleine Team, das den Ball von Anfang an ausrichtete, doch recht aufwendig ist. Nach vielen positiven Rückmeldungen begeisterter Ballbesucher und der Mithilfe weiterer Freiwilliger wurde das beliebte Ballereignis dann doch weiter veranstaltet.