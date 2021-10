Zahlen, Daten, Fakten: Projektidee Lünerseewerk II

So sehen die Rahmendaten zum Pumpspeicherkraftwerk Lünerseewerk II aus.

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw will angesichts der angestrebten Energiewende seine Kapazitäten massiv ausbauen. Eingebettet in eine bestehende Kraftwerksinfrastruktur soll laut den am Donnerstag präsentierten Überlegungen mit dem "Lünerseewerk II" ein Kraftwerk mit 1.000 Megawatt Leistung entstehen.