Zahlen am Donnerstag sind fallend

Die Zahl der Infizierten in Vorarlberg sank am Donnerstag um 84 Personen.

Stand Donnerstag 12 Uhr: 24 Menschen sind seit Mittwochmitternacht in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem standen 108 Genesungen gegenüber.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank um 84 auf 1.158. In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie bislang 224 Todesopfer zu beklagen.

Situation in den Spitälern

Am Sonntag wurden 15 Covid-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 82 Corona-Patienten stationär betreut. Damit müssen erstmals seit Weihnachten wieder über 80 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt werden.