Zahl der Verkehrstoten in Vorarlberg zurückgegangen

In Vorarlberg ist die Anzahl der Verkehrstoten im Jahr 2023 gesunken. Seit Jahresbeginn sind laut VCÖ zwölf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Österreichweit mehr Verkehrstote als letztes Jahr

Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten im Gesamten gestiegen ist, verzeichnet Vorarlberg einen Rückgang. Im vergangenen Jahr 2022 kamen 16 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, dieses Jahr (2023) waren es bisher zwölf Personen. Die meisten Todesopfer gab es in diesem Jahr in Niederösterreich mit 95 Verunfallten, teilt der VCÖ mit.

Vergleich 2021 und 2022

Statistik der letzten Jahre für Vorarlberg

Hauptunfallursachen in Österreich

Der VCÖ stellt fest, dass Ablenkung und überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen in Österreich zählen. Die Organisation fordert verstärkte Maßnahmen gegen die Nutzung von Handys am Steuer und plädiert für die Aufnahme dieses Delikts ins Vormerksystem, wie es in vielen EU-Staaten bereits der Fall ist. In Vorarlberg wurden im Jahr 2022 insgesamt 4.020 Handy-Delikte im Straßenverkehr geahndet.