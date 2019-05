Zahl der Toten nach Zyklon "Fani" in Indien bei 64

Zehn Tage nach dem schweren Zyklon "Fani" in Indien ist die Zahl der Todesopfer auf 64 gestiegen.

Der tropische Wirbelsturm zog anschließend über das Nachbarland Bangladesch, allerdings deutlich abgeschwächt. In beiden Ländern wurden insgesamt fast drei Millionen Menschen in Notunterkünfte gebracht.

Eine Woche ohne Strom

In den am schwersten betroffenen Gegenden um die Küstenstadt Puri in Odisha waren mehr als eine Woche später Hunderttausende Menschen noch immer ohne Strom. Auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser war noch gestört. An Tausende Menschen, deren Zuhause beschädigt worden war, wurden Abdeckplanen für provisorische Unterkünfte verteilt.