Zahl der Infizierten nimmt ab – aber sechs weitere Todesopfer

Am Dienstag mussten in Vorarlberg sechs weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt werden. Die Zahl der aktiv Infizerten geht indes weiter zurück.

Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg am Montag 141 neue Covid-Fälle registriert, bei gleichzeitig 467 Genesungen.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank um 332 Fälle auf 2.260 Personen ab (Stand 16 Uhr) . Das entsprach dem Stand von Ende Oktober. Sechs weitere Menschen starben am Dienstag am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 136.

Situation in Spitälern stabil

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 31 - um eins weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Montag noch 32 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 154 Corona-Erkrankte betreut.