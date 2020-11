Zahl der Genesenen wieder höher als Neuinfektionen

98 aktiv positive Fälle gibt es in Vorarlberg weniger als noch um Mitternacht. Es kamen Sonntag wieder zahlreiche Genesene dazu.

In Vorarlberg sind damit bisher 72 Personen am oder mit dem Virus gestorben.

Am Samstag wurden 14 Covid-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 180 COVID-19-Patienten stationär betreut, 287 der 432 Normalbetten sind für die Behandlung von COVID19-Patienten noch verfügbar. 16 Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Für den Sonntag gibt es noch keine Detailzahlen, diese folgen am Montagvormittag.