Zahl der Eheschließungen 2018 gestiegen

2018 wurden laut endgültigen Ergebnissen von Statistik Austria insgesamt 46.468 Ehen geschlossen, um 1.487 bzw. 3,3 Prozent mehr als 2017. Mit 464 eingetragenen Partnerschaften gab es 2018 um 65 bzw. 12,3 Prozent weniger Begründungen eingetragener Partnerschaften als im Jahr davor.

Statistik der Eheschließungen und Scheidungen

Vorarlberg bildet Ausnahme

In allen Bundesländern, mit Ausnahme von Vorarlberg (minus 0,3 Prozent), wurden 2018 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die deutlichsten relativen Anstiege wurden dabei in Tirol (plus 5,6 Prozent) und in Niederösterreich (plus 5,1 Prozent) verzeichnet, gefolgt von der Steiermark (plus 4,3 Prozent), dem Burgenland (plus 4,1 Prozent), Kärnten (plus 3,4 Prozent) und Oberösterreich (plus 3,2 Prozent). Geringere Zuwächse bei der Zahl der Eheschließungen wurden in Salzburg (plus 2,4 Prozent) und in Wien (plus 1,3 Prozent) registriert.