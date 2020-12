Zahl der Coronafälle in Vorarlberg bleibt unter 2.000

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist allerdings wieder angestiegen.

Die Coronazahlen nach Bezirken

Die Coronazahlen nach Gemeinden

So schaut es am Dienstagnachmittag in den Vorarlberger Gemeinden aus.

7-Tages-Inzidenz leicht gestiegen

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist in Vorarlberg die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Dienstag wieder angestiegen - auf rund 298 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 281 am Montag.