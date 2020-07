102 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Einen Tag nach der Ankündigung, dass der Mund-Nasen-Schutz ab Freitag wieder in Supermärkten, Post- und Bankfilialen getragen werden muss, ist die Zunahme der Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich erneut im dreistelligen Bereich.

Derzeit laborieren 1.369 Menschen in Österreich an einer Corona-Infektion. 111 befanden sich in krankenhäuslicher Behandlung, davon 18 auf Intensivstationen. Österreichweit sind 711 Personen mit oder an den Folgen von Covid-19 verstorben. 17.849 haben sich nach einer Infektion wieder erholt. Bisher erhielten 19.929 Menschen einen positiven Corona-Test.

Oberösterreich bleibt Hotspot

Die meisten Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch gab es in Oberösterreich mit 52 und in Wien mit 34 Fällen. In der Steiermark wurden 15 Menschen, in Niederösterreich 14, in Tirol sieben und im Burgenland vier positiv auf SARS-CoV-2 getestet. In Kärnten und in Vorarlberg gab es keine Neuinfektionen.