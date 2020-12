Zahl der Corona-Fälle auf unter 1.900 gesunken

Am Dienstagmorgen hat sich die Abwärtstendenz der Corona-Fallzahlen weiter fortgesetzt. Nach mehreren Tagen bei ca. 2.000 Fällen liegt Vorarlberg jetzt bei 1.888.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Seit Dienstagmitternacht wurden in Vorarlberg zwei Neuinfektionen registriert, denen 23 Genesungen gegenüber stehen.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist somit um 21 auf 1.888 gesunken (Stand 8 Uhr). Die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg stieg am Dienstag auf 192 an.